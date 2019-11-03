В ООН назвали число убитых мирных граждан на Донбассе

С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей составляет 3330 убитых, раненых - до 9 тысяч. Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.



«В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи», - говорится в сообщении.

Украина: шестой год войны



Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019