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Аркадий Бабченко покинул Украину

03 ноября 2019, 12:08

Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко покинул Украину. Эту информацию он подтвердил у себя в Facebook.

Он отметил, что еще полгода назад пообещал покинуть страну в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента. «Я сказал. Я сделал. В чем проблема?» — написал Бабченко. Он подчеркнул, что ему не нравится происходящее в Украине. «В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые», — считает Бабченко.

Ранее о его отъезде стало известно из YouTube-программы журналиста Евгения Киселева «Кисельные берега». Подробности этого были описаны от имени канала в комментариях: «К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

Сам Бабченко не стал уточнять страну пребывания.

В конце мая 2018 года Аркадий Бабченко поучаствовал в инсценировке собственного убийства, которую организовала Служба безопасности Украины. Вечером 29 мая сообщалось, что Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что Бабченко жив, а инсценировка его убийства была частью спецоперации СБУ.

СБУ утверждало, что настоящее покушение на Бабченко готовил завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины. В качестве киллера он привлек ветерана АТО. Кроме того, подозреваемый якобы собирался убить в общей сложности 30 человек.

В начале сентября того же года стало известно, что обвиняемый в покушении на Бабченко Борис Герман осужден на 4,5 года после того, как пошел на сделку со следствием.

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