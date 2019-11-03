В Офисе Зеленского отрицают информацию о драке его главы с начальником СБУ

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отрицает факт драки главы ОП Андрея Богдана и начальника Службы безопасности Украины Ивана Баканова.



«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие»,— написал Тимошенко у себя в Facebook.



Информацию о драке распространил бывший советник министра МВД, журналист Станислав Речинский. По его словам, конфликт был связан с назначением начальника главного управления СБУ. Речинский утверждал, что главе офиса Зеленского выбили зуб. В ответ Богдан написал ироничнный пост в Fcebook, что в следующий раз «выпьет всю кровь» главы СБУ.