Жители Макеевки снова заявляют о подземных толчках

Жители Макеевки заявляют о том, что в ночь на 3 ноября ощутили подземные толчки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Отмечается, что толчки слышали в Советском районе, поселка Объединенный, Нового поселка, Ханженково, Буроз, 41, 47, 49 и 60 кварталы.



Сообщений о повреждениях или разрушениях нет.



В «администрации» города, назначенной группировкой «ДНР», заявили, что готовят выездную встречу с жителями поселка Объединенный Советского района по вопросу подземных толчков в городе.



Также заявляется о создании спецгруппы для выяснения природы подземных колебаний.



Информация о разрушениях домов из-за подземных толчков распространялась местными жителями в соцсетях. Подконтрольные «ДНР» СМИ с мая по конец октября не упоминали о данной проблеме.



Из-за подземных толчков потрескались стены некоторых жилых домов в макеевском поселке Объединенный, в некоторых местах обвалились перекрытия.



В оккупационной «администрации» Макеевки Донецкой области отрицают связь между подземными толчками и работой шахты «Калиновская — Восточная».