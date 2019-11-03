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В районе разведения сил в Золотом начался процесс разминирования

03 ноября 2019, 17:00

В районе разведения сил в Золотом начался процесс разминирования

На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

«По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС», - рассказал он.

По данным пресс-центра ООС, 1 ноября украинская сторона завершила разведение сил и средств в Золотом.

На данный момент в районе проведения операции Объединенных сил введен режим безопасности «желтый».

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