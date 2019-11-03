Штаб: Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

В районе разведения сил у Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



«Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)», - говорится в сообщении штаба ООС.

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября.



Следующим участком разведение войск должен стать район у Петровского в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что оно начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дату разведения у Петровского могут перенести из-за обстрелов на участке.