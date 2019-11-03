Донбасс. Итоги недели 28 октября – 3 ноября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 28 октября – 3 ноября

Урегулирование конфликта на Донбассе



В Луганской области завершился этап зеркального разведения сил и средств с обеих сторон на участке в районе Золотого-4.



ОБСЕ получила сообщения от обеих сторон о завершении отвода сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого. 1 ноября - от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, а 2 ноября - две ноты Министерства иностранных дел Украины.



На участке разведения сил и средств в районе Золотое-4 начался процесс разминирования, который продлится до 9 ноября.



Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что разведение войск нв районе Петровского Донецкой области начнется 4 ноября при условии соблюдения 7-дневного режима «тишины». В группировке «ДНР» в свою очередь заявили о готовности начать разведение в этот день.



Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, украинская сторона ожидает, что дата разведения войск в районе Петровского Донецкой области будет пересмотрена из-за того, что были зафиксированы обстрелы.



Президент Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса - прекращение огня, примирение и безопасная реинтеграция.



Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы сегодня продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, готовится большой обмен.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готовящийся обмен удерживаемыми лицами будет включать как передачу людей в Россию, так и на временно неподконтрольные территории Донбасса.



«ДНР» объявила о готовности к обмену пленными по формуле «52 на 85».



Политика



Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации, после чего будет проводиться восстановление этого региона.



Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что будет ли Россия выделять средства на восстановление Донбасса, зависит от того, каким именно путем пойдет урегулирование ситуации в регионе.



В ЕС заявили, что российские «гумконвои» на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.



В Кремле опровергли сообщения о проведении саммита «нормандской четверки» 15 ноября. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даты встречи пока нет.



Экономика



Группировка «ДНР» провела свой инвестиционный форум в один день с форумом президента Зеленского в Мариуполе. На инвестфоруме «ДНР» было показано обращение российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в Украине называют причастным к финансированию группировок «Л-ДНР».



Также было заявлено о сотрудничестве с «Международной ассоциацией исламского бизнеса» (МАИБ). Руководителем организации является Марат Кабаев, отец гимнастки Алины Кабаевой. Телеканал «Дождь» сообщал, что Марат Кабаев входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина.



Из-за торговой блокады Украина покупает уголь с оккупированных территорий Донбасса не напрямую, а через посредников, заявил президент Владимир Зеленский.



Экономическая подгруппа ТКГ договорилась о проведении международного аудита коммунального предприятия «Вода Донбасса».



Возобновление жд- сообщения с Донецком и Луганском возможно только после того, как эти территории вернутся под контроль украинской власти, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.



Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях, обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения, заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда.



Общество



Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в группировке «ЛНР» согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое».



СБУ объявила о задержании артиллериста боевиков «ЛНР», которые принимал непосредственное участие в боях против украинских военных в районе Счастья Луганской области.



Жители Макеевки заявляют о том, что в ночь на 3 ноября снова ощутили подземные толчки. Информация о разрушениях домов из-за подземных толчков и ранее распространялась местными жителями в соцсетях. Сообщество «В Макеевке» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на работников предприятия утверждает, что толчки вызваны взрывами, которые усилились из-за трудно проходимых пластов породы. В оккупационной «администрации» города отрицают связь между подземными толчками и работой шахты «Калиновская - Восточная».



89-й «гумконвой» заехал на неподконтрольную территорию Украины 31 октября. Россия отправляет такой конвой третью неделю подряд.



Боевые действия



С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей составляет 3330 убитых, раненых - до 9 тысяч, 1.3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3.5 млн нуждаются в помощи.



В результате обстрела в доме по ул. Шевченко, 206 в неподконтрольном правительству селе Александровка повреждены окна и бак для воды.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе. Киев знает, как вернуть Донбасс // Зеленский в Мариуполе пообщался со всеми. Бизнесменами, АТОшниками, чиновниками и местными жителями. И в каком ресторане мэр Мариуполя советовал ужинать министрам // Министры обещают: русский язык в Украине и на Донбассе никто не запрещает, а на российском телевидении об этом - врут.

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