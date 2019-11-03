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В Кремле заявили о готовности Путина к встрече в «нормандском формате» при срочной необходимости

03 ноября 2019, 20:56

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече в «нормандском формате» при срочной необходимости

Президент России Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами «нормандской четверки» в условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров "нормандского формата"», — сказал он.

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В октябре Дмитрий Песков заявлял, что процесс подготовки «нормандского» саммита осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата, в который входят Украина, Россия, Германия и Франция, идет речь.

31 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность в скором проведении «нормандского» саммита после разведения сил у Петровского. По его словам, главным результатом встречи могут стать «договоренности о прекращении войны».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков
Прочее
Нормандский формат

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