Киев подтвердил, что ждет семидневной «тишины» для начала разведения у Петровского

Разведение войск у Петровского не началось сегодня из-за нарушения семидневного режима прекращения огня на соответствующем участке. Об заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



«По нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения что было зафиксировано миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины», — сказал он во время совместного брифинга с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.



Пристайко отметил, что после разведения в Петровском будут завершены все предусловия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки». «Рассчитываю, что Российская Федерация все-таки найдет в этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги готовы к этой встречи. Очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече», — добавил глава МИД Украины.