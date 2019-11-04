Депутат Госдумы РФ посетил участок разведения у Золотого. В МИД Украины назвали это нарушением

Депутат Государственной Думы России и глава партии «Родина» Алексей Журавлев 2 ноября посетил бывшие позиции боевиков группировки «ЛНР» в районе Золотого Луганской области, где увидел последствия разведения войск. Об этом сообщает пресс-служба «Народной милиции ЛНР».



Журавлева сопровождали боевики «ЛНР» с повязками и касками, на которых было написано «СЦКК». Также там присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал приезд российского депутата «нарушением всех норм». «Это наша территория, на которую он приехал без разрешения», — сказал он во время сегодняшнего брифинга в Киеве.



Пристайко заверил, что на «визит» Журавлева последует официальная реакция МИД.



Также Пристайко заявил, что разведение войск у Петровского сегодня было отложено из-за нарушения режима «тишины».

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.