Черкасскую область возглавил экс-сотрудник СБУ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Бондара председателем Черкасской облгосадминистрации. До этого Бондар работал в Управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Согласно декларации, у чиновника отсутствуют автомобили и земельные участки.



Бондар напополам с женой владеет квартирой в Черновцах площадью 78 кв.м. стоимость 200 тысяч гривен.



В 2018 году на работе в СБУ Бондар заработал 438 694 гривен. Еще 120 тысяч гривен находятся в его активах.



Бондар также подавал свою кандидатуру на должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации.

