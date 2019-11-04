ОБСЕ зафиксировала за две недели 7 пострадавших детей на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в период с 14 по 27 октября осуществляли патрулирование в зоне конфликта на Донбассе, зафиксировали 14 раненых среди гражданского населения. В частности, миссия подтвердила сообщение о семерых детях, которые получили ранения, говорится в отчете.



Уточняется, что речь идет о 5 мальчиках и 2 девочках, которые были ранены в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов. «Детей, особенно мальчиков, часто привлекают мины и невзорвавшиеся боеприпасы; они ошибочно принимают их за игрушки или ценные предметы», — рассказали в ОБСЕ.



Также за указанный период миссия зафиксировала около 16 200 нарушений режима прекращения огня, среди которых примерно 3500 взрывов. Это меньше, чем двумя неделями ранее (17 000 таких нарушений, включая 3 200 взрывов).



Всего с начала 2019 года СММ подтвердила гибель 16 человек среди гражданского населения и ранения. Также наблюдатели подтвердили 121 случай ранений среди мирных жителей.



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