После разведения сил в Золотом появилось отделение полиции

В Катериновке и Золотом-4 Луганской области, расположенных вблизи участка разведения вооруженных сил и средств, работает 17 патрулей полиции и Нацгвардии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Вадим Троян.



В частности, в Золотом-4 открыто отделение полиции, работают также группы быстрого реагирования.



«У нас там уже есть отделение полиции, которое мы открыли. Он работает. Также есть совместные группы и пешие патрули Национальной гвардии», — проинформировал Троян.



«В общем на Золотое полностью, на 15 тысяч человек, по нашим подсчетам, работает 17 патрулей. Ситуация спокойная, коммуникация с населением полная», — подытожил он.

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября.



Следующим участком разведение войск должен стать район у Петровского в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что оно начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дату разведения у Петровского могут перенести из-за обстрелов на участке.