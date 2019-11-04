Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 ноября.

Политика

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил о готовности Украины согласовать итоговый документ, который рассмотрят лидеры «нормандской четверки». Это очередное условие Кремля для проведения саммита лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.



Боевые действия



Пятеро мальчиков и две девочки были ранены на Донбассе в результате срабатывания мин и боеприпасов, о чем стало известно СММ ОБСЕ во время патрулирования с 14 по 27 октября.



Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 8 ноября, если удастся соблюсти семидневное прекращение огня на данном участке. Сегодня стороны так и не начали разведение из-за обстрелов.



Экономика



ZN.UA пишет, что россияне надеются выторговать взаимозачет проигранных в Стокгольме «Нафтогаз Украине» почти 3 млрд долларов на сопоставимую сумму «долга Януковича».



В группировке «ДНР» заявили, что задолженность жителей Донецка за коммунальные услуги составляет полмиллиарда рублей (195 миллионов гривен).



Общество



Кременский районный суд Луганской области отказался осуществлять специальное судебное производство в деле так называемого прокурора «ЛНР» Аркадия Корниевского, который подозревается в причастности к пыткам в здании Луганской облгосадминистрации.



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