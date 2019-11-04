Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза.



«Они [страны, присоединившиеся к решению ЕС о санкциях] обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», - говорится в сообщении.



Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд в страны ЕС.



Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении ограничительных мер по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня.