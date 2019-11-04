В «Слуге народа» предлагают присваивать статус участника боевых действий медикам в зоне ООС

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала проект закона о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам. Об этом нардеп сообщила в Facebook.



По ее словам, в Украине тысячи медицинских работников не получают статуса участника боевых действий, однако «должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС».



Указанным лицам законопроект определяет льготы.



Проект закона о внесении изменений в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты относительно предоставления статуса участника боевых действий медработникам» предоставлен для ознакомления в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.