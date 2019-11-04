Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Слуге народа» предлагают присваивать статус участника боевых действий медикам в зоне ООС

04 ноября 2019, 22:05

В «Слуге народа» предлагают присваивать статус участника боевых действий медикам в зоне ООС

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала проект закона о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам. Об этом нардеп сообщила в Facebook.

По ее словам, в Украине тысячи медицинских работников не получают статуса участника боевых действий, однако «должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС».

Указанным лицам законопроект определяет льготы.

Проект закона о внесении изменений в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты относительно предоставления статуса участника боевых действий медработникам» предоставлен для ознакомления в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

ТЕМЫ

Прочее
участник боевых действий конфликт на Донбассе
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
16:44
Жители Макеевки снова заявляют о подземных толчках
16:14
ОБСЕ задокументировала ранение жителя Золотого-5
20:52
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
17:28
ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком
14:17
ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске
15:55
«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
09:24
«ДНР»: В Донецке обезвредили взрывчатку в машине
08:17
ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского
20:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
22:56
В РФ назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе
22:29
Зеленский пообещал, что заказчиков нападения на Гандзюк найдут
22:07
Глава Луганщины: Российский флаг в Золотом — фейк, сам проверил
22:05
В «Слуге народа» предлагают присваивать статус участника боевых действий медикам в зоне ООС
21:48
Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили санкции против России
21:24
Советник секретаря СНБО: Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше срока
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:38
Штаб: Из-за обстрела у Новотошковского детей из школы эвакуировали в бомбоубежище
20:00
Артиллериста «ЛНР» приговорили к 8 годами лишения свободы
19:00
Правозащитники: Причастный к пыткам и пленных «прокурор ЛНР» может избежать наказания
18:35
МИД: РФ проигнорировала 7 запросов о возврате трех кораблей Украине
17:20
На Донетчине члены избиркома, которые подделали подписи, получили условный срок
17:05
После разведения сил в Золотом появилось отделение полиции
16:00
ОБСЕ зафиксировала за две недели 7 пострадавших детей на Донбассе
15:55
В Золотом нашли шесть взрывоопасных предметов за сутки
все новости
ВИДЕО
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
02 ноября, 20:52
В Краматорске художники из разных стран создают восемь муралов
01 ноября, 16:01
Разведение сторон у Золотого: на новые позиции переместился 21 украинский военный
31 октября, 19:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция