Зеленский пообещал, что заказчиков нападения на Гандзюк найдут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк найдут. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook.



«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», - написал он.



Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.



31 июля 2018 года в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).