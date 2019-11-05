Гончарук: В 2020 году должны забыть, что такое коррупция и готовиться к экономическому прыжку

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что экономика стремительно вырастет в 2021 году, тогда как 2020-й станет годом подготовки к этому. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.



«Мы ожидаем, что этот год — это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий — подготовка для экономического прыжка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, новые производства», — сказал Гончарук.



Он добавил: «Мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, рейдерство».



По словам главы правительства, в 2020 году количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%.



«Но главную экономию мы предвидим за счет ІT-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решение вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов», — отметил Гончарук.



Он также допустил, что запланированная на 2020 год перепись населения может также пройти при помощи онлайн-инструментов. «Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-интсрументов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне», — сказал Гончарук.



Ранее премьер-министр призвал поверить в перспективу быстрого экономического роста Украины.