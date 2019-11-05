Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения дома в результате обстрела в неподконтрольной правительству Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии.



«3 ноября в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Орджоникидзе, 175А, в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели отверстие в окне балкона, соответствующее отверстие в окне гостиной комнаты, расположенной рядом с балконом, а также соответствующее отверстие в деревянном шкафу гостиной», - говорится в сообщении.



По оценке СММ, повреждения образовались недавно вследствие попадания снаряда из боевой машины пехоты (БМП-2), выпущенного с западо-северо-западного направления.



Жительница квартиры сообщила наблюдателям, что ее не было дома, когда произошло повреждение.