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Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела

05 ноября 2019, 09:19

Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения дома в результате обстрела в неподконтрольной правительству Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии.

«3 ноября в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Орджоникидзе, 175А, в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели отверстие в окне балкона, соответствующее отверстие в окне гостиной комнаты, расположенной рядом с балконом, а также соответствующее отверстие в деревянном шкафу гостиной», - говорится в сообщении.

По оценке СММ, повреждения образовались недавно вследствие попадания снаряда из боевой машины пехоты (БМП-2), выпущенного с западо-северо-западного направления.

Жительница квартиры сообщила наблюдателям, что ее не было дома, когда произошло повреждение.

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