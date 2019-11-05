В «Слуге народа» не знают, сможет ли Зеленский договориться с россиянами

Остановить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем с помощью переговоров с Россией «нормандском формате», однако удастся ли президенту Владимиру Зеленскому договориться с российской стороной — вопрос открытый. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев в интервью каналу ICTV.



«Именно для того, чтобы произошла встреча в "нормандском формате" сейчас и направляет свои усилия Владимир Зеленский. Другой вопрос, сможем ли мы прийти к согласию с россиянами», — отметил Потураев.



В этой связи он напомнил, что Зеленский очертил «красные линии». «Это не должно происходить за счет независимости, суверенитета и территориальной целостности. Не будут вноситься изменения в Конституцию Украины. Закон об особенностях местного самоуправления (об "особом статусе" Донбасса — прим.) должен быть новым», — пояснил депутат.



Представитель «Слуга народа» назвал «формулу Штайнмайера» «фомкой, которой только и можно было взломать "нормандский формат"».



По словам Потураева, отгороженные стеной от неподконтрольного Донбасса — это проще простого и является настоящей капитуляцией. «Борьба за победу — это борьба за возвращение людей, территорий, полноценная реинтеграция». — резюмировал он.