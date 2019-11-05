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Бюджет Минобороны в 2020 году станет рекордным за всю историю независимости

05 ноября 2019, 13:22

Бюджет Минобороны в 2020 году станет рекордным за всю историю независимости

Проект закона «О государственном бюджете на 2020 год», подготовленный ко втором у чтению, предусматривает выделение на сферу безопасности и обороны 245,8 миллиарда гривен, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк во время презентации документа.

«В соответствии с нашими стратегическими планами, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП — это 245,8 миллиарда гривен, из которых 136 миллиардов гривен — на оборону», — добавил министр.

Он отметил, что бюджет Минобороны в следующем году станет самым большим в истории независимой Украины и составит 116,1 миллиарда гривен (102 миллиарда в 2019 году).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также рассказал, что бюджет МВД в 2020 году составит 93 миллиарда гривен. По его словам, удастся добиться повышения зарплат для служащих структуры МВД. В частности, для Нацполиции и Нацгвардии повысят заплату на 10%, Госпогранслужбы — на 15%, ГСЧС — на 14%, Миграционной службы — на 6%.

«Мы запустим проект по 3200 полицейским офицерам громады — это новое качество оказания услуг по безопасности в сельской местности. Это будет новый участковый офицер, у которого будет собственное помещение, компьютерная техника, автомобиль», — рассказал Геращенко.

Он отметил, что в 2020 году будет запущена программа по обновлению парка пограничных кораблей. «Вместе с французскими партнерами за три года планируем за счет бюджета построить 20 сверхсовременных пограничных кораблей. 25% пойдут на украинские судостроительные предприятия», — отметил замглавы МВД.

Кроме того, в 2020 году планируется получить от французских партнеров 10 вертолетов Airbus.

«В следующем году также планируем большой прорыв в системе фото- и видеофиксации нарушений ПДД. И именно за счет этого ожидаем их значительное снижение», — резюмировал Геращенко.

ТЕМЫ

Организации
Министерство обороны МВД Украины
Прочее
Бюджет-2020

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