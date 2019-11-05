На Донетчину доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения

В рамках стратегической гуманитарной инициативы украинских военных «Помощь Восток» на Донбасс доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского. Об этом сообщает «Голос Украины».



Общая сумму помощи оценивается в 5,5 миллионов гривен.



Необходимые врачам и пациентам больниц вещи предназначены для 17 медицинских учреждений, обслуживающих гражданское населения, проживающего в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Это больницы в Станице Луганской, Светлодарске, Святогорске, Краматорске, Попасной и других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.