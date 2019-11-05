Комитет Рады позитивно оценил разведение войск у Золотого

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки остался удовлетворен результатами разведения сил у города Золотое в Луганской области. Об этом представители комитета заявили во время брифинга в Золотом-4.



«То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил и подразделения МВД делают все возможное, чтобы в рамках реализации соответствующих соглашений и выполнения маневра обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов ОС и Вооруженных сил Украины», — отметил представитель комитета, депутат Михаил Забродский («Европейская солидарность»).



Член комитета Ирина Верещук («Слуга народа») в свою очередь подчеркнула, что украинские военные несут службу в удовлетворительных условиях, а фортификационные сооружения укреплены и соответствуют стандартам. Также она добавила, что местные жители восприняли разведение позитивно.



«Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого. Мы видим, что все хотят одного — мира», — резюмировал член комитета «Сергей Левочкин («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.