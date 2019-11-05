WSJ: Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о покупке «Мотор Сичи»

Переговоры о покупке завода «Мотор Сич» в Запорожье по поручению администрации президента США ведет Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным газеты, Принс был в Украине 24–27 октября и посетил «Мотор Сич». Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.



Сам Принс отказался комментировать информацию WSJ, не стал комментировать ситуацию и представитель украинского правительства. Представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сказал изданию, что бизнесмен заинтересован в инвестициях в Украину.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.



В августе WSJ уже писало, что власти США продолжают попытки не допустить перехода «Мотор Сич» под контроль Китая, так как после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии». Тогда, по данным газеты, покупке предприятия Китаем пытался помешать помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В сентябре он покинул свой пост.