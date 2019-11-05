Новый глава Луганской ОГА пообещал кадровую ротацию среди чиновников

Определенная кадровая ротация среди чиновников будет проведена в ближайшее время в Луганской области. Об этом заявил новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ведомства.



«В команде останутся те, кто добросовестно работает. Конечно, люди ошибаются, однако хищения бюджетных средств - это не ошибка, а преступление. Хочу предупредить - если госслужащий будет уличен в нарушениях, его уволят», - сообщил Гайдай.



Он отметил, что уже провел несколько собеседований с кандидатами на должность глав райгосадминистраций.