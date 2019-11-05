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СМИ рассказало о преследовании продавцов советских сувениров в Украине

05 ноября 2019, 17:24

СМИ рассказало о преследовании продавцов советских сувениров в Украине

В Украине существует практика, когда продавцов сувениров с советской символикой привлекают к ответственности по статье 436-1 Уголовного Кодекса — пропаганда тоталитарных режимов, пишут «Ґрати».

Издание отмечает, что обычно такую статью не применяют к торговцам сувениров. Вместе с тем «Ґрати» нашли 4 уголовных производства, открытых по статье 436-1 за продажу сувениров. Все они касаются торговли предметами с советской символикой. По факту продажи сувениров с нацистскими символами, которая тоже часто практикуется, ни одного дела не возбуждено.

В частности, в 2017 году уголовное производство было открыто против 44-летнего жителя поселка Овидиополь Одесской области Геннадия Новикова, который решил распродать ненужные вещи, оставшиеся от покойных родителей. Среди них были три флага Украинской ССР.

Позже Новиков узнал, что мужчина, которому он продал флаги, изначально был в сговоре с полицией. Им оказался местный активист Владислав Козлов, который в своих показаниях заявил, что нашел объявление Новикова в интернете и решил, что «продажа 3-х флагов бывших республик бывшего СССР может нести угрозу национальной безопасности как в Одесской области, так и в Украине в целом». По словам Козлова, он сразу сообщил в полицию о «распространении запрещенной законодательством символики коммунистического режима». А после покупки флагов отнес их в участок, о чем был составлен протокол.

В июне 2017 года следователь Олег Лысюк огласил Новикову подозрение, а через два месяца направил дело в Овидиопольский районный суд. В обвинительном акте он указал, что Новиков занимался «распространением символики коммунистического режима в сети Интернет с использованием средств массовой информации». В связи с этим, по мнению следователя, действия обвиняемого подпадают под часть 2 статьи 436-1, которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела в суде шло на протяжении двух лет, и в итоге судья Владимир Кочко вынес решение в пользу Новикова. Изучив дело, он пришел к выводу о том, что подсудимый, продавая флаги, не имел преступного умысла. Суд посчитал, что целью мужчины было заработать деньги, а не распространить коммунистическую символику. Судья также счел, что разовую продажу флагов вообще нельзя расценивать как «распространение».

22 июля 2019 года суд признал Геннадия Новикова невиновным. Однако прокуратура подала на оправдательный приговор апелляционную жалобу.

По мнению адвоката Сергея Батурина, который защищал Новикова, существует риск, что апелляционный суд вернет дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас Батурин не представляет интересы Новикова, потому что у него уже не хватает денег на частного защитника. В апелляционном суде его будет защищать адвокат по назначению. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

В остальных трех производствах, о которых стало известно изданию, пока не оглашали подозрения фигурантам.

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Статья 436-1 появилась в Уголовном кодексе в 2015 году на волне декоммунизации после Майдана.

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Декоммунизация

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