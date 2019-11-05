Кабмин: Успешная интеграция Украины в ЕС невозможна без восстановления Донбасса

На 5-м заседании Комитета ассоциации Украина - ЕС, которое началось 5 ноября в Брюсселе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба среди пяти приоритетов в этом направлении назвал восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Кулеба отметил, что на пути достижения этих целей есть много ограничений как бюрократия, финансовые и политические потрясения, отсутствие амбиций или чрезмерные амбиции.



«Но следует помнить изречение: если есть воля, найдется и способ. Я рассчитываю на желание обеих наших сторон максимально использовать Соглашение об ассоциации для того, чтобы вместе двигаться вперед ради украинского народа и Европы в целом», - подчеркнул вице-премьер.



Также среди текущих приоритетов интеграции Украины в ЕС Кулеба назвал секторальную интеграцию, преодоление последствий изменения климата и энергоэффективность, приведение положений Соглашения об ассоциации в соответствие с реальным ростом торговли, в частности путем пересмотра тарифов, беспошлинных квот и расширения потенциала путем заключения соглашения ACAA («промышленный безвиз»), европейская интеграция в регионах Украины - так называемая децентрализация евроинтеграции.