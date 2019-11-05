«Селидовуголь» переплатит недобросовестному дилеру за российские конвейерные ленты

Госпредприятие «Селидовуголь» по завышенной цене заказало конвейерные ленты российского производства у компании, связанной с дилером, оштрафованного за махинации. Об этом пишут «Наші гроші».



28 октября по результатам тендера «Селидовуголь» заказало у ООО «Торговый дом » Контракт-Энерго" конвейерные ленты на 70,1 млн грн.



К августу 2020 года фирма поставит 17,3 тысячи погонных метров ленты, купленной у дилера ООО «Эрлайт». Ленты производит АО «Курская фабрика технических тканей» (Россия).



В мае 2018 года «Селидовуголь» заказывал у ЭРЛАЙТ" все три вида ленты на треть дешевле — по 4149 грн. / п. м, 3251 грн. / п. м и 2409 грн. / п. м. В январе 2019-го цены на два вида лент выросли на 300 и 238 грн.



В октябре Донецкое территориальное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало «Эрлайт» и ООО «Агроальфатерминал» на 136 тыс. грн за искажение результатов тендера ГП «Красноармейскуголь» по поставке конвейерных лент в 2017 году.



Обеим компаниям запретили участвовать в открытых торгах на три года, поэтому сейчас «Эрлайт» продает товар государственным шахтам через посредника «Контракт-Энерго».



Учредителями «Контракт-Энерго» является киевское ОАО «Гратис» дончанина Сергея Сухого и директор Евгений Абраменко из поселка Владимировка Волновахского района Донецкой области. Он также владеет ООО «Схидспецремонт». Его отец Владимир Абраменко является председателем этого поселка.



Сухой вместе с фондом «Гратис» через ООО «Слав АБЗ» и ООО «Славспецтех» владеет славянским ООО «Славдорстрой», которое с 2016 года получило дорожно-ремонтных подрядов на 2,83 млрд грн.



Также Сухой и фонд «Гратис» являются соучредителями ООО «Финансовая компания "Артфин", у которого занимало деньги ПАО » Донбассэнерго" окружения Януковича. Кроме того, в свое время лицо с такими ФИО возглавляло макеевский филиал «Проминвестбанка», владельцем которого является российский государственный «Внешэкономбанк».