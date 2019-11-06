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Штаб ООС рассказал о 7 обстрелах со стороны боевиков

06 ноября 2019, 08:16

Штаб ООС рассказал о 7 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно», — отмечается в сообщении.

По информации штаба, огонь открывали у Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Орехово, Хутор Вильный, Луганское.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было», — подытожили в штабе ООС.

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