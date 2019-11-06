На Донбассе глушили и обстреливали беспилотники ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 4 ноября был атакован из стрелкового оружия возле подконтрольного правительству Чермалыка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда Миссии слышала 5 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1 км к северо-востоку. По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший ориентировочно в 1 км к северо-востоку от их местоположения. Спустя 5 минут члены патруля СММ слышали еще 8 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км к юго-востоку», - говорится в отчете.



По оценке, огонь велся в направлении беспилотника, пролетавшего примерно в 2 км к юго-востоку от месторасположения патруля.



Наблюдатели благополучно приземлили аппарат и покинули этот район.



Кроме того, миссия зафиксировала попытки глушения беспилотника у подконтрольных правительству Степановки, Лебединского, Чермалыка Донецкой области и неподконтрольный правительству пгт Ломоватка Луганской области.