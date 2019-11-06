ОБСЕ увидела вооружение в жилых районах на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 34 единицы вооружения, размещенных в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, в том числе в жилых районах. Об этом говорится в отчете миссии.



В частности, на подконтрольной украинским властям территории два зенитных ракетных комплекса 9K35 «Стрела-10» находились в селе Новоселовка Донецкой области в 80 метрах от близлежащего жилого здания. Также 6 систем залпового огня БМ-27 «Ураган на железнодорожной станции в Рубежном Луганской области.



На неподконтрольной Украине территории был зафиксирован танк во дворе жилого дома в Степановке Луганской области. Еще две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и четыре буксируемых гаубиц Д30-А «Лягушка» в Белом.