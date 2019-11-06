У Золотого отвели войска. Что дальше? ►

В районе Золотого Луганской области в начале ноября произошло зеркальное разведение сил. Наши журналисты пообщались с местными жителями и военными, которые рассказали о текущей ситуации.
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