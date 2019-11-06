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В СБУ показали схему, как россияне поддерживают патриотические протесты в Украине

06 ноября 2019, 10:00

В СБУ показали схему, как россияне поддерживают патриотические протесты в Украине

Накануне президентских и парламентских выборов в Украине гражданин России Сергей Жук создал в соцсетях группы для дестабилизации обстановки в стране. Об этом в интервью «Фактам» рассказал оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Олег Самойленко.

«Установлено, что с целью дестабилизации и обострения ситуации в Украине накануне президентских и парламентских выборов Жук создал новый большой проект - группу "Українські націонал-патріоти". Она зарегистрирована в Facebook, Twitter, Instagram и в YouTube», - сказал он.

Самойленко сообщил, что в феврале 2017 года СБУ добились блокирования аккаунтов, которые Жук создал и администрировал в соцсетях. Среди них - «Патрiоти України», «Українська революцiя», «Всi на Майдан», «Продовження Революцiї гiдностi», «Майдан-3», «Ми — патрiоти України». Общая аудитория этих аккаунтов достигала полумиллиона пользователей.

В спецслужбе считают, что Жука могут курировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России.

«Достоверно подтвердить его причастность к ФСБ мы не можем, но и не исключаем это», - отметил собеседеник издания.

В СБУ выяснили, что в 2014 – 2015 годах Жук воевал на стороне боевиков группировки «ДНР», позывной «Москва».

«В тот период он выкладывал на личной странице много фотографий из Донецка. Очень любил позировать с оружием в руках. Известно, что он участвовал в пытках наших военнопленных — на его YouTube-канале размещены душераздирающие видео», - сказал Самойленко.

Сотрудник СБУ также сообщил, что с начала информационной агрессии РФ против Украины зарегистрировано 214 уголовных производств (32 возбуждено в 2019 году) в отношении лиц, причастных к распространению в интернете материалов, призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса), к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110), к созданию террористической группы или террористической организации (статья 258−3).

Суды вынесли 69 обвинительных приговоров с реальными сроками, 17 из них - в этом году. В данный момент в производстве находится 70 уголовных дел, 28 лицам сообщено о подозрении.

ТЕМЫ

Организации
СБУ ДНР

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