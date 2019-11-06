Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам свободы слова при президенте

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом сообщается на сайте президента.



Отмечается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.



Рада должна анализировать законодательство в информсфере, разрабатывать и вносить предложения по его совершенствованию, мониторить соблюдение журналистских стандартов и прочее.



Указом Зеленского утверждаются положения о Совете и его персональный состав.

Президент также отменил указы 2016 2017, 2018 «О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова».