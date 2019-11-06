«Построили один танк для ВСУ за 10 лет». Зеленский рассказал о проблемах завода имени Малышева

Владимир Зеленский заявил, что находится «в шоке» от проблем танкового завода имени Малышева в Харькове.



«Я в шоке от статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года мы построили один танк для Вооруженных сил Украины... А в советские времена [строили] 900 танков в год», — сказал Зеленский во время визита в Харьков. Он отметил, что завод в основном выполняет заказы на экспорт.



Также президент отметил, что на оборонных предприятиях Харьковской области задолженность по зарплате достигает до 4 лет, размер оклада — низкий. «Например, на Харьковском авиационном заводе — 3500 гривен. Как человек может уважать себя, работать на государство? Как он вообще может считать себя человеком в этих условиях», — подчеркнул Зеленский.



По словам главы государства, ему передали, что зимой люди работали в помещении, где температура была ноль градусов. «Я извиняюсь за такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть», — добавил он.



В этой связи Зеленский сказал, что ждет от премьер-министра организации заседания при участии всех министров и глав правоохранительных органов для решения накопившихся проблем на оборонных предприятиях.