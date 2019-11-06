Глава «Укрборонпрома» предложил списать долги оборонных предприятий

Генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус считает целесообразным списать долги оборонных предприятий, которые входят в концерн. Об этом заявил он во время визита в Харьков президента Владимира Зеленского.



По словам Абромавичуса, для этого нужно волевое решение министерства финансов, «которое знает, что эти деньги оно уже не получит». «Это нормальный процесс во всем мире, в том числе на частных предприятиях и на государственных оборонных предприятиях других стран», — подчеркнул руководитель «Укроборонпрома».



В этой связи он предложил Зеленскому созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы рассмотреть финансовое «оздоровление» всего сектора оборонно-промышленного комплекса. Абромавичус добавил, здесь нужен комплексный подход по развитию предприятий, чтобы после списания у них снова не выросли долги.