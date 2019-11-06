В Раде напомнили об удерживаемом в тюрьме «ДНР» журналисте Асееве

Донецкий журналист Станислав Асеев по-прежнему находится в плену группировки «ДНР». Об этом заявил главный редактор «Новостей Донбасса» Алексей Мацука во время слушаний о безопасности журналистов в Верховной Раде.



Мацука отметил, что с начала конфликта боевики «Л-ДНР» задержали около 80 журналистов. «Один из них — Станислав Асеев, который до сих пор находится в плену "ДНР" и назначено ему 15 лет наказания», — добавил он.



Журналист полагает, что группировкам «Л-ДНР» важно понять, что «мы тут, в большой Украине, следим за их действиями и любые "зонтики", которые они создают для предотвращения потока информации, все-равно не работают».



Также Мацука призвал украинские правоохранительные органы понимать специфику деятельности украинских журналистов, которым удается работать на неподконтрольной территории. «Должно быть понимание, что мы там собираем информацию по крупицам... А это означает, что для украинской правоохранительной системе мы не шпионы и предатели», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.