В «Газпроме» назвали условия заключения контракта на транзит газа через Украину

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер назвал два условия, необходимые для продолжения транзита газа в Европу через Украину после 2019 года.



Как передает пресс-служба компании, первым из них являются урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на основе взаимного отказа от претензий, а также отмена подтвержденного судами украинскими решения Антимонопольного комитета Украины о взыскании с российской компании свыше 6,5 миллиарда долларов.



Миллер также считает необходимым для Киева определить объемы прямых закупок Украиной российского газа, а также создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. «Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской ГТС, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной», — отмечают в российской компании.



В «Газпроме» отметили, что если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, то российская сторона готова к продлению действующего транзитного контракта на переходный период «с учетом актуальных рыночных условий».

Прежний десятилетний договор о транзите между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года.