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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

06 ноября 2019, 21:24

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 ноября.

Политика


В партии «Слуга народа» заявили, что нардеп и советник секретаря СНБО Максим Ткаченко не имел в виду членов группировок «ДНР/ЛНР», говоря о привлечении специалистов из неподконтрольных территорий к формированию местной власти на Донбассе.

Права человека

Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал в выплате компенсации Ольге Политовой, которая побывала в плену «ДНР».

Боевые действия

Украинская сторона готовится начать разведение сил в районе Петровского 8 ноября. В то же время, «ДНР» объявила о готовности начать отвод сил на этом участке 9 ноября.

Общество

В «МЧС ДНР» анонсировали прибытие 90-го по счету российского «гумконвоя».

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