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Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►

06 ноября 2019, 22:13

Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►

В аэропорту «Борисполь» произошла драка между лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и нардепом от «Слуги народа», главой комитета Рады по энергетике Андреем Герусом. Видео потасовки опубликовал бизнесмен Павел Фукс.

«Экс-нардеп Олег Ляшко напал на нардепа от Слуги народа, главу комитета ВР по энергетики Андрея Геруса», — написал он в Telegram.

На видео видно, как Ляшко подходит к Герусу и вступает с ним в спор относительно решения Украины разрешить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. После этого Ляшко называет Геруса предателем Украины.

В результате драки Ляшко порвал «слуге народа» рубашку.

Герус так прокомментировал случившееся:

«Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Снижена на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренных способов, как вести свой бизнес», —написал он в Facebook.

В свою очередь, Ляшко обвинил главу комитета по энергетики в том, что тот якобы первый начал драку. Он также утверждает, что встретил Геруса случайно.

Ранее Кабинет министров установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ. По словам Геруса, объем импорта электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет угрозы энергобезопасности страны.

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