Тейлор: Трамп затягивал предоставление помощи Украине из-за дела Байдена

Президент США Дональд Трамп задерживал предоставление военной помощи Украине, принуждая Киев возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына его главного соперника на будущих выборах Джо Байдена. Об этом следует из показаний временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора, передает «Интерфакс-Украина».



В среду, 6 ноября, комитеты палаты представителей конгресса США в среду опубликовали показания Тейлора.



«Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года», — говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.



Беседа с Тейлором заняла 10 часов, она прошла за закрытыми дверями, отмечает агентство Associated Press. На следующей неделе, как ожидается, Тейлор выступит на открытых слушаниях.



В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было «четкое понимание» о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.



«У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины — ИФ) не пообещал бы провести расследование», — сказал Тейлор.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.