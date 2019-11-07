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Счетная палата: МВОТ не реализовало ни одной из 10 инициатив по поддержке ветеранов и переселенцев

07 ноября 2019, 10:26

Счетная палата: МВОТ не реализовало ни одной из 10 инициатив по поддержке ветеранов и переселенцев

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины не завершило в установленные сроки реализацию 10 пилотных субпроектов в громадах, пострадавших от вооруженного конфликта, для решения их социально-экономических потребностей. Об этом свидетельствуют результаты аудита, проведенных Счетной палатой.

Как отметили в ведомстве, в течение двух с половиной лет МВОТ, как координатору и главному распорядителю средств поступило почти 2,2 млрд долларов США гранта от Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей». По состоянию на дату завершения аудита использовано только 52% средств гранта.

Средства по этому гранту Украина получила еще в сентябре 2016 года, а 3 июня 2019 проект должен завершиться. При этом на построение потенциала МВОТ, управление проектами использовано 78% предусмотренных на это средств (900 тысяч долларов США), а на мероприятия, направленные на проблемы, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов - лишь 49% гранта.

В связи с этим проект продлен на год - до 3 июня 2020 года, а его сметная стоимость увеличена на 350 тысяч долларов США.

Отмечается, что МВОТ отобрало 10 пилотных субпроектов местных органов самоуправления из четырех областей Украины - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской. При этом не были привлечены к участию громады, расположенные в Донецкой и Луганской областях.

По информации Счетной палаты, только три субпроекта находятся на завершающем этапе реализации, тогда как проект по предоставлению психосоциальной поддержки, содействие трудоустройству ВПО и ветеранов в Запорожье выполнен лишь на 14%, а проект по созданию центра развития предпринимательских инициатив ВПО и ветеранов АТО в Нововодолажской объединенной общине Харьковской области - на 12%. Остальные пять субпроектов реализованы в пределах 24-48%.

Как отмечает Счетная палата, материально-техническая база МВОТ фактически создана за счет грантовых средств, но укрепление материальной базы не привело к формированию способности института эффективно работать с последствиями конфликта.

«Социально-экономическими последствиями нереализации субпроектов в установленные сроки стали, в частности, необеспечение участников АТО/ООС, ВПО, ветеранов войны услугами медицинской и физической реабилитации; непредоставление психологической помощи; нерешение социальных проблем, необеспечение потребностей таких лиц по трудоустройству, организации предпринимательской деятельности, что способствовало бы повышению их жизненного уровня, социальной и профессиональной адаптации», - резюмировали в ведомстве.

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