У владельца телеканала «Прямой» проводят обыски

У бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов и собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски правоохранители. Об этом сообщается в эфире «Прямого».



Отмечается, что с обысками пришли в квартиру Макеенко. «Прямой» расценил это как «наступление на свободу слова», в эфире канала начался тематический марафон.



Во время прямого включения корреспондент сообщил, что их не пускают, так как в квартире проводятся следственные действия. Он отметил, что находящиеся там мужчины отказались назвать правоохранительный орган, который они представляют.

В августе начальник Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что у ГБР есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже телеканала «Прямой» Владимиру Макеенко.



В конце мая заявление об открытии производства, в котором фигурирует Макеенко и пятый президент Петр Порошенко, подал в ГБР юрист и бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов. Он считает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы» завладел телеканалом «Прямой», оформив его на оффшорную компанию, «фиктивно принадлежавшую» Макеенко.



