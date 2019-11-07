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Ермак, Аваков и другие топ-чиновники сегодня выступят на КПВВ «Золотое»

07 ноября 2019, 11:46

Ермак, Аваков и другие топ-чиновники сегодня выступят на КПВВ «Золотое»

Сегодня делегация украинских высокопоставленных чиновников и международных партнеров посетят КПВВ «Золотое» в районе участка разведения войск в Луганской области и выступят перед журналистами. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в 15:00, состоится подход к прессе помощника президента Украины Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды и командующего ОС Владимира Кравченко.

Сейчас проводится аккредитация журналистов, которая продлится до 13:00.

Также в пресс-центре ООС сообщили, что завтра, 8 ноября, состоится пресс-тур на участок разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области «для освещения начала практического этапа разведения».

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Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.

ТЕМЫ

Люди
Арсен Аваков Андрей Ермак
Места
Золотое КПВВ Золотое
Прочее
Разведение сторон

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