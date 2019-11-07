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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Громадського» по делу против С14

07 ноября 2019, 12:13

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Громадського» по делу против С14

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое запрещает называть «С14» «неонацистской группой». Об этом пишут «Ґрати».

Праворадикальная организация «С14» подала в суд на «Громадське» в июле 2018 года. В своем иске они просили признать недостоверной информацией твит, в котором «С14» подписана как «неонацистская группа».

Организация указала, что такое обозначение вредит их деловой репутации

«Громадьске» в ответ заявило, что не допустило никаких нарушений. По мнению издания, журналисты реализовали право на оценочное суждение, а ранее организацию «С14» называли неонацистской западные издания, парламент Великобритании и эксперты по праворадикальным движениям.

6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск «С14». Судья Юлия Картавцева признала недостоверной утверждение о том, что истец – это неонацистская группа и обязала «Громадське» разместить опровержение. Телеканал не согласился с этим решением и подал апелляцию.

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