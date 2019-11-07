В Минобороны сообщили о ранении украинского военного на Донбассе

С начала суток в четверг 7 ноября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



«По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь», - говорится в сообщении.



По данным ведомства, с начала текущих суток по состоянию на 12:30 боевики осуществили два обстрела, по одному на донецком и луганском направлениях. Оба начались около пяти часов утра.



Отмечается, что под огонь не попали участки разведения сил и средств, условием для которого является соблюдение на них режима тишины в течение 7 дней.