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Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом

07 ноября 2019, 13:41

Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом от фракции «Слуга Народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь». Об этом «Интерфакс-Украина» собщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что производство открыто по статье 364 УК.

При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало, а «дело открыто по факту произошедшего», — добавили в полиции области.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом произошла вчера, 6 ноября, и была снята на видео.

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олег ляшко Андрей Герус

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