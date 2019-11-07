Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом от фракции «Слуга Народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь». Об этом «Интерфакс-Украина» собщили в пресс-службе полиции Киевской области.



Отмечается, что производство открыто по статье 364 УК.



При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало, а «дело открыто по факту произошедшего», — добавили в полиции области.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом произошла вчера, 6 ноября, и была снята на видео.