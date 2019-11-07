Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Сегодня он в Авдеевке

Пятый президент Украины Петр Порошенко в семнадцатый не явился в Государственное бюро расследований на допрос в уголовном производстве, которое касается организации незаконной переправки его через государственную границу. Об этом в эфире телеканала «НАШ» сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.



«Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы», - сказала Иванова.



Сегодня Петр Порошенко находится в Авдеевке Донецкой области. Выступление Порошенко в этом прифронтовом городе транслировалось на его странице в Facebook.