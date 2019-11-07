Западные послы посетили участки разведения у Петровского и Золотого

В Золотое Луганской области прибыла делегация западных дипломатов и украинских высокопословленных чиновников, чтобы оценить ситуацию в населенном пункте после разведения войск, которое произошло у этого населенного пункта. Их брифинг транслировал телеканал «НАШ».



Среди дипломатов были временный поверенный США Уильям Тейлор, посол Франции Этьен де Понсен, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Великоборитании Мелинда Симмонс.



Их сопровождали начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.



Сегодня днем они также посетили район Петровского Донецкой области, где также планируется разведение.



