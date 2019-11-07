Адвокат: Цемах готов свидетельствовать в деле о крушении МН17

Экс-командир подразделения противовоздушной обороны (ПВО) «ДНР» Владимир Цемах готов дать показания нидерландским следователям в деле о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».



«Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе», — заявил адвокат.



По его словам, Цемах готов дать эти показания «в случае обеспечения его прав». Он намерен доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию.



Как отметил адвокат, Цемах не может выехать за пределы неподконтрольной Киеву территории, так как объявлен в розыск в России, Украине и Нидерландах.

Ранее власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.



7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи.